«Баварія» втратила досвідченого оборонця на півфінал Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Мюнхенці мають кадрові проблеми
фото: Reuters

Ветеран команди не допоможе «ротен» в обох поєдинках

Оборонець мюнхенської «Баварії» Рафаел Геррейру пропустить матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Португалець отримав ушкодження у черговому турі Бундесліги. Геррейру зазнав травми підколінного сухожилля. Оборонець не зможе вийти на поле в прийдешніх поєдинках німецького гранда.

«Баварія» гостюватиме в столиці Франції 28 квітня. Матч-відповідь проти ПСЖ підопічні Венсана Компані зіграють 6 травня. Між цими поєдинками «ротен» зустрінуться з «Гайденгаймом» у чемпіонаті Німеччини (2 травня).

У нинішньому сезоні Геррейру зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і три результативні передачі. Влітку португалець покине «Баварію» вільним агентом.

До слова, ексоборонець «Баварії» Данте завершить кар'єру в 42 роки. Проте, йти з футболу ветеран не збирається. Натомість він перейде на тренерську роботу та розпочне заняття новим ремеслом із «Баварії» II.

Нагадаємо, капітан «Баварії» Мануель Ноєр повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини. Голкіпер став співрекордсменом турніру. За кількістю титулів (13) він наздогнав багаторічного партнера по команді Томаса Мюллера.

