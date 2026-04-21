«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа

Антон Федорців
glavcom.ua
Ентоні Гордон зацікавлений у переході на новий рівень
фото: Reuters

Учасник Ліги чемпіонів назвав бажану суму відступних за зірку команди

Англійський «Ньюкасл» визначився з вартістю нападника Ентоні Гордона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

«Сороки» готові відпустити англійця за 75 млн фунтів. Головним претендентом на універсала лінії атаки стала мюнхенська «Баварія». Щоправда, німецький гранд планував оформити перехід за 60-70 млн євро (орієнтовно 52-61 млн фунтів).

Сам Гордон відкритий до переїзду в Німеччину. Англієць переконаний, що трансфер буде логічним кроком у розвитку його кар'єри. Нападник надихнувся прикладом хавбека Майкла Олісе, який засяяв у складі «ротен» після переходу з АПЛ.

У нинішньому сезоні Гордон зіграв 46 поєдинків. До свого активу він записав 17 голів, зокрема 10 м'ячів нападник оформив у Лізі чемпіонів. Також англієць віддав п'ять результативних передач.

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Теги: Бундесліга ФК Баварія Прем’єр-ліга ФК «Ньюкасл Юнайтед» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте також

Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Вчора, 15:26
Алехандро Гарначо розчарував керівництво лондонців
«Челсі» зібрався продати коштовного новачка минулого літа – ЗМІ
Вчора, 16:55
Орельєн Чуамені отримав варіант на Туманному Альбіоні
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
Сьогодні, 15:30
Марко Розе влітку переїде на Туманний Альбіон
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Сьогодні, 19:15
Арне Слот уникне звільнення з посади
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ
Сьогодні, 20:29
Ібраїма Конате продовжить виступи на «Енфілді»
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
Вчора, 17:25

Новини

«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ
«Ліверпуль» ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього тренера – ЗМІ
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Сьогодні, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
