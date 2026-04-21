«Баварія» дізналася цінник трансферної цілі літа

Ентоні Гордон зацікавлений у переході на новий рівень

Учасник Ліги чемпіонів назвав бажану суму відступних за зірку команди

Англійський «Ньюкасл» визначився з вартістю нападника Ентоні Гордона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

«Сороки» готові відпустити англійця за 75 млн фунтів. Головним претендентом на універсала лінії атаки стала мюнхенська «Баварія». Щоправда, німецький гранд планував оформити перехід за 60-70 млн євро (орієнтовно 52-61 млн фунтів).

Сам Гордон відкритий до переїзду в Німеччину. Англієць переконаний, що трансфер буде логічним кроком у розвитку його кар'єри. Нападник надихнувся прикладом хавбека Майкла Олісе, який засяяв у складі «ротен» після переходу з АПЛ.

У нинішньому сезоні Гордон зіграв 46 поєдинків. До свого активу він записав 17 голів, зокрема 10 м'ячів нападник оформив у Лізі чемпіонів. Також англієць віддав п'ять результативних передач.

