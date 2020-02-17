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    Новини

    Пункт пропуску Мар’їнка не працюватиме один день

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    Пункт пропуску Мар’їнка не працюватиме один день

    Військові просять врахувати інформацію під час планування поїздок

    У зв’язку з оновленням системи електромереж, 18 лютого роботу КПВВ Мар’їнка буде призупинено.

    Про це повідомляється на сайті операції Об'єднаних сил.

    «Завтра у контрольному пункті в’їзду-виїзду Мар’їнка будуть проводитись заходи з оновлення системи електричних мереж. Відтак, за рішенням Командувача об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт», - йдеться у повідомленні.

    Командування об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок.
    Нагадаємо, що із 9 лютого змінилися правила перетину дітьми адмінмежі з Кримом.
    Також повідомлялося, що Україна готова відкрити ще один контрольний пункт в’їзду-виїзду в Луганській області

     

    Донбас КПВВ військові КПП «Мар'їнка»
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