Про спільний контроль за кордоном українських військових та бойовиків на Донбасі

Мирт на Донбасі - це питання довгострокової стратегії, над якою треба обов'язково думати

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Заявление президента Владимира Зеленского про совместный контроль российско-украинской границы на Донбассе украинскими военнослужащими или правоохранителями совместно с «представителями временно оккупированных территорий» - то есть членами незаконных вооруженных формирований и сотрудниками ОБСЕ не является простым решением сложной проблемы. Это вызывает новые вопросы:

1. Кто командует совместным патрулем и чьи приказы выполняются? Будут ли подчиняться украинские бойцы приказам российских командиров и командиров незаконных вооруженных формирований? Подчинение украинских подразделений в ходе выполнения задач командованию противника - это государственная измена. Миссия ОБСЕ является гражданской и не имеет полномочий командовать военными, и не сможет выполнять функции посредника.

2. Будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы? Каким образом патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины?

3. Будет ли у украинских бойцов в составе патрулей право применять оружие? Каким вооружением будут располагать патрули?

4. Кто проводит расследование возможных конфликтов и нарушений в ходе деятельности совместных патрулей?

5. Кто несет ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины?

6. Какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью? На каких базах они будут располагаться? Речь должна идти о группировке в несколько тысяч человек с боевой техникой, иначе патрули не смогут круглосуточно контролировать границу.

7. Готово ли руководство Украины в случае нападения на украинских бойцов в составе совместных патрулей применить силу для наказания виновных в нападении?

Идея о совместных патрулях отнюдь не является новшеством. Совместный контроль границы в таком формате обсуждался с самого начала первых Минских соглашений в 2014-м году. Тогда переговоры о совместном контроле провалились по той же причине, по которой провалятся и в 2020-м.

Мир на Донбассе - это вопрос долгосрочной стратегии, над которой надо обязательно думать. Пора уже прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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