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    Ні швидкого миру, ні Криму, ні... «Слуга народу» нагадала виборцям, що Зеленський їм нічого не обіцяв

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    Народна депутатка України від &laquo;Слуги народу&raquo; Ольга Василевська-Смаглюк каже, що Зеленському приписують обіцянки - Ні швидкого миру, ні Криму, ні... «Слуга народу» нагадала виборцям, що Зеленський їм нічого не обіцяв
    Народна депутатка України від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк каже, що Зеленському приписують обіцянки

    Президент хоче миру і сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені, - запевнила Василевська-Смаглюк

    Народна депутатка України від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент України Володимир Зеленський ніколи не обіцяв швидкого миру, повернення Криму, а також викорінення олігархів у країні.

    Таку заяву «слуга народу» зробила в ефірі телеканалу ATR.

    «Ця влада не казала, не обіцяла вам того, що вона припинить відносини, припинить мирні переговори. Не обіцяла повернути Крим. Президент не обіцяв повернути Крим, наскільки мені відомо. Так само, як він не обіцяв побороти всіх олігархів, а йому приписують ці обіцянки», - заявила Василевська-Смаглюк.

    Водночас, наголосила вона, президент хоче миру і сподівається на те, що всі окуповані території будуть звільнені.

    «Але він не казав, що він це може зробити завтра. Він хоче миру за будь-яку ціну, хоче повернути території за будь-яку ціну, але, на жаль, він не знає і в нього немає стратегії, я думаю так, про яку він може розповісти. Стратегія з'являється в процесі гри», - додала «слуга народу».

    Напередодні Василевська-Смаглюк також виступила із скандальною заявою. Депутатка вважає, що історія з китайським коронавірусом — «маркетинговий хід», щоби продати більше медичних масок. За її словами, частина правлячої фракції такої ж думки.

    Крим Донбас Володимир Зеленський окуповані території президент влада Ольга Василевська-Смаглюк
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