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    Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України

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    Bloomberg помилково заявив, що Росія вдерлася в Україну - Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України
    Bloomberg помилково заявив, що Росія вдерлася в Україну
    фото: Associated Press

    У виданні зауважили, що «готують заголовки для багатьох сценаріїв», і перепросили за помилку

    Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. Про це йдеться на сайті видання.

    «Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок «Росія вторглася до України» був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом) на нашому сайті», – йдеться у повідомленні.

    У виданні зауважили, що глибоко шкодують про помилку.

    «Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину», – додали в Bloomberg.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія США війна Пентагон
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    Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України