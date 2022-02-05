Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України

У виданні зауважили, що «готують заголовки для багатьох сценаріїв», і перепросили за помилку

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. Про це йдеться на сайті видання.

«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок «Росія вторглася до України» був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом) на нашому сайті», – йдеться у повідомленні.

У виданні зауважили, що глибоко шкодують про помилку.

«Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину», – додали в Bloomberg.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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