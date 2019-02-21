Декларацію ООН з прав людини перекладуть кримськотатарською мовою



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Світлана Кузьміна, директор Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету ім. В. Вернадського

Загальна декларація прав людини перекладена більш ніж 500 мовами світу

Всесвітню декларацію прав людини перекладуть кримськотатарською мовою і зареєструють переклад в ООН. Про це розповіли Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, директор Кримськотатарського ресурсного центру, Світлана Кузьміна, директорка Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету та Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Загальна декларація прав людини має світовий рекорд за кількістю перекладів. Вона доступна більш, ніж на 500 мовах. Однак, немає офіційного перекладу на кримськотатарську.

Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Зважаючи на це, Кримськотатарський ресурсний центр розпочинає роботу над офіційним перекладом Загальної декларації прав людини на кримськотатарську мову. Таким чином, ми ставимо перед собою мету – офіційно зареєструвати Загальну декларацію прав людини на кримськотатарській мові в ООН. Реєстрація перекладу документа буде демонстрацією суб’єктності кримськотатарського народу та прихильності до верховенства права», - говорить Барієв.

За словами Світлани Кузьміної, кримськотатарська мова перебуває під великим ризиком зникнення.

«І ось ця ініціатива безумовно сприятиме тому, що кримськотатарська мова зберігалася. Для України і для нашого Таврійського національного університету ця ініціатива важлива тим, що можемо на її підставі робити заходи, які сприятимуть згуртуванню наукової та громадянської спільноти навколо проблем вивчення кримськотатарської мови. Робота над перекладом Декларації ООН про права людини на кримськотатарську мову дасть поштовх лінгвістичним студіям, науковим дослідженням. У них буде можливість подолати імперські міфи, які і до сьогодні ще панують у свідомості не лише істориків, а в наукового та громадського загалу. Окрім того, ця ініціатива допоможе не лише збереженню, а й розвитку мови», - переконана Кузьміна.

У 2018 році відзначалося 70 років з дня прийняття Загальної декларації прав людини. І ООН ініціювала кампанію «Stand up for Human Rights!», до якої долучився Кримськотатарський ресурсний центр.

За ініціативою організації документ було перекладено на кримськотатарську мову, але переклад не є офіційним.

Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком.

«Ми активно долучилися до цієї кампанії і протягом року записали сотні людей різних національностей, які прочитали на відео статті із Загальної декларації прав людини на кримськотатарській мові. Таким чином ми продемонстрували нашу відданість правам людини, оскільки саме Загальна декларація з прав людини нас всіх наділяє правами і можливостями», - говорить Сагірман.

За словами Барієва, на сьогоднішній день сформована робоча експертна група з філологів, публіцистів і юристів, які будуть займатися офіційним перекладом Декларації.

Всесвітня Декларація прав людини була прийнята 10 грудня 1948 року

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: