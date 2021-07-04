Лукашенко може відвідати окупований Росією Крим

Олександр Лукашенко заявив, що обговорював питання авіасполучення з Кримом після зустрічі з Путіним в Сочі

Лукашенко пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Крим

Російська влада очікує, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає окупований півострів.

Заяву зробив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Чи чекаємо ми президента Білорусі в Криму? Звичайно, чекаємо», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Білорусь офіційно не визнала окупації Криму Російською Федерацією. Однак Олександр Лукашенко починаючи з 2014 року неодноразово заявляв про те, що вважає Крим де-факто російським.

Крім того, після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі Олександр Лукашенко він заявив, що обговорював питання авіасполучення з Кримом.

«Сьогодні я хотів би запитати у (президента України) Зеленського, при бажанні полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію. Тому мені доведеться Путіна попросити, щоб він відвіз мене в Крим. Вони (Україна) влаштували цю «канитель», цю провокацію», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. За словами самопроголошеного президента Білорусі, через кордон начебто перевозять «багато зброї».

Як повідомлялося, урядові Сполучених Штатів Америки відомо про те, що Білорусь без попередження закрила свій кордон із сусідньою Україною. За таке рішення диктаторський режим Олександра Лукашенка буде «притягнуто до відповідальності».