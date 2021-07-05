  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Затримання українця у Білорусі. МЗС перевіряє інформацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За попередньою інформацією,&nbsp;українця затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі - Затримання українця у Білорусі. МЗС перевіряє інформацію
    За попередньою інформацією, українця затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі
    Фото: з відкритих джерел

    Консули України тримають справу на контролі

    Українська сторона перевіряє інформацію про затримання українця Павла Рабешка в Білорусі. Питанням займається консульство в Бресті. Про повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «До Управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому і Столинського РВВС Брестської області направлено офіційний запит про підтвердження або спростування факту затримання, причину і місце перебування українця. Відповіді поки не отримано. Консули тримають справу на контролі», – зазначив Ніколенко.

    Як вчора повідомлялося, у білоруському місті Столин силовики затримали 24-літнього громадянина України Павла Рабешка, а в його помешканні провели обшук. Українця затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі, коли країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. Однак про причини затримання та обшуків не повідомляється. В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, його доставили до пінського КДБ. Вказано також, що Рабешко має посвідку на проживання в Білорусі.

    До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

    Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

    Теги: МЗС Білорусь обшук українці КДБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Затримання українця у Білорусі. МЗС перевіряє інформацію