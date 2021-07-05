Затримання українця у Білорусі. МЗС перевіряє інформацію

Консули України тримають справу на контролі

Українська сторона перевіряє інформацію про затримання українця Павла Рабешка в Білорусі. Питанням займається консульство в Бресті. Про повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«До Управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому і Столинського РВВС Брестської області направлено офіційний запит про підтвердження або спростування факту затримання, причину і місце перебування українця. Відповіді поки не отримано. Консули тримають справу на контролі», – зазначив Ніколенко.

Як вчора повідомлялося, у білоруському місті Столин силовики затримали 24-літнього громадянина України Павла Рабешка, а в його помешканні провели обшук. Українця затримали 3 липня, у День Незалежності Білорусі, коли країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. Однак про причини затримання та обшуків не повідомляється. В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, його доставили до пінського КДБ. Вказано також, що Рабешко має посвідку на проживання в Білорусі.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».