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    Росія дозволила виготовляти авто без подушок безпеки

    Російські авто будуть без подушок безпеки та надійних гальм&nbsp; - Росія дозволила виготовляти авто без подушок безпеки
    Російські авто будуть без подушок безпеки та надійних гальм 
    фото з відкритих джерел

    Влада вирішила пом'якшити вимогу до краш-тестів автомобілів

    Російська автомобільна промисловість потерпає через санкції. Через це уряду довелося дозволити випуск спрощених моделей машин – із нижчими нормами безпеки. Відповідна постанова, в якій описані більш м'які вимоги до сертифікації авто, опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пишуть російські ЗМІ. Документ підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, діятиме він до 1 лютого наступного року.

    Так, документ дозволяє російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу навіть «Євро-0». Також компанії можуть виготовляти машини без антиблокувальної системи гальм (ABS), подушок безпеки та динамічної системи стабілізації (ESP).

    Крім цього, влада вирішила пом'якшити вимогу до краш-тестів автомобілів. Так, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.

    Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам. Московський завод натомість перейшов у власність мерії міста.

    Також продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Через війну, розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявила про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

    Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.

    Теги: росія окупанти ЗМІ санкції війна УДАР промисловість завод машини Україна влада окупація Михайло Мішустін Volkswagen Renault Skoda АвтоВАЗ BMW Audi Land Rover Volvo Mazda #stoprussia
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    Росія дозволила виготовляти авто без подушок безпеки