Росія дозволила виготовляти авто без подушок безпеки

Російські авто будуть без подушок безпеки та надійних гальм

Влада вирішила пом'якшити вимогу до краш-тестів автомобілів

Російська автомобільна промисловість потерпає через санкції. Через це уряду довелося дозволити випуск спрощених моделей машин – із нижчими нормами безпеки. Відповідна постанова, в якій описані більш м'які вимоги до сертифікації авто, опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пишуть російські ЗМІ. Документ підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, діятиме він до 1 лютого наступного року.

Так, документ дозволяє російським автозаводам випускати автомобілі будь-якого екологічного класу навіть «Євро-0». Також компанії можуть виготовляти машини без антиблокувальної системи гальм (ABS), подушок безпеки та динамічної системи стабілізації (ESP).

Крім цього, влада вирішила пом'якшити вимогу до краш-тестів автомобілів. Так, обов'язковим елементом випробувань залишиться лише лобовий удар у бетонний блок без перекриттів.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам. Московський завод натомість перейшов у власність мерії міста.

Також продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Через війну, розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявила про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.