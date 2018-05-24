Путін не спить. Сателіти Московської церкви почали кампанію проти української автокефалії

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Патріарх Сербський Іриней

За словами Іринея, наразі серби живуть «в єдності з російськими братами та російськими сестрами»

Патріарх Сербський Іриней назвав тих, хто вимагає автокефалії для Української Церкви розкольниками та богохульниками, а тих, хто їх допомагає – ворогами всього слов’янського православного світу. Про це повідомляє «Балканський оглядач» у «Фейсбуці».

«Сьогодні мученицька Українська Православна Церква - де Святий князь Володимир хрестив народ Святої Русі – опоганена богохульством розкольника, насильством і кровопролиттям», - заявив Патріарх Сербський Іриней під час свого візиту до Москви.

«Всім відомий подвиг сотень тисяч сербів, які боролися до смерті за святе Православ'я. Через те, думаємо, не потрібно багато слів, щоб пояснити, як Сербська Православна Церква ставиться до всього, що відбувається зараз в Україні. Наша відповідь на все це така ж, яку дали наші предки: Сербська Православна Церква повністю підтримує єдність і цілісність Руської Православної Церкви і рішуче засуджує дії уніатів і розкольників, які рвуть одежу Христову в місті святої купелі київського хрещення, продавши свій народ ворогам віри, тим, «чий кінець буде за їхніми ділами» (2 Кор 11: 15). Кожен, хто допоможе українським розкольникам, ворог не тільки Російської Церкви і російському світу, але і всім православним слов’янським народам і всьому православному світу», - заявив Іриней на церемонії нагородження його відзнакою Міжнародного фонду єдності православних народів, що відбулася 23 травня 2018 року в конференц-залі Храму Христа Спасителя в Москві.

Іриней оцінив нагороду як «знак підтримки» сербського народу і Сербської Церкві, «які потерпають від жахливого гніту в Косово і Метохії і змушені захищати свої споконвічні права в країнах колишній Югославії, тому що протягом багатьох століть несуть світу святе Православ'я і залишаються непохитними у вірі батьків».

За словами Іринея, наразі серби живуть «в єдності з російськими братами та російськими сестрами». Він зазначив, що радіє з розвитку «братерських відносин» між сербським та російським народом, повну одностайність і однодумність Сербської та Російської церков та відчуває настання «нової епохи» у сербсько-російської історії.

Нагадаємо, нині Московська церква в Україні веде активну медійну кампанію проти надання автокефалії Українській православній церкві. Відповідне звернення було направлене українським парламентом Вселенському патріархату.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

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