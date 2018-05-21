У Дніпрі прихильники УПЦ МП провели «мітинг» проти створення української церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Містяни вважають, що цей мітинг замовив московський патріархат, щоб «показати» наскільки люди агресивно налаштовані проти створення української церкви

Сьогодні, 21 травня, під Дніпропетровською обласною радою близько 10 осіб, п‘ятеро з яких діти, зібралися на «мітинг» проти створення української автокефальної церкви. Близько 50 небайдужих мешканців міста вийшли до ради, аби не допустити проведення цього, на їхню думку, «псевдомітингу» для російських ЗМІ. Про це повідомляє місцеве видання Дніпроград.

Містяни вважають, що цей мітинг замовлений московським патріархатом та покликаний «показати» наскільки люди агресивно налаштовані проти створення української церкви. Але адепти московського патріархату заперечують цей факт та вважають, що мітинг замовлений американськими спецслужбами.

Захід охороняло більше 50 правоохоронців, але без бійок не обійшлося. Конфлікти виникали навіть тоді, коли небайдужі прохожі просили «вірян» сховатись у затінку.

«Мітингувальники» протримали власних дітей під палючим сонцем, через що довелося викликати швидку для малечі. У результаті, за висновками медиків, двоє дітей 3-4 років отримали сонячні удари.