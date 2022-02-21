Трансляція чи спектакль? Журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ

Підозри у тому, що засідання ради безпеки РФ було записане заздалегідь, виникли через годинник міністра оборони Сергія Шойгу, що потрапив у кадр

На думку деяких ЗМІ засідання Ради нацбезпеки РФ могло бути записане заздалегідь

«Пряма трансляція» засідання Ради безпеки РФ щодо визнання «ЛНР» та «ДНР» могла бути записана заздалегідь. Про це повідомляє російський телеканал «Дождь».

Згідно з повідомленнями ЗМІ, позачергове засідання розпочалося о 15:53. В той самий час російські телеканали запустили нібито трансляцію засідання РБ РФ наживо.

Проте в кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час - 12:47.

На думку журналістів «Дощу» це може означати, що телеканали транслювали заздалегідь підготовлений та зрежисований відеоролик.

Нагадаємо, 21 лютого Ватажки терористичних «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про визнання «республік», а також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

Також нагадаємо, що 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами. За відповідне рішення було віддано 351 голос.

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