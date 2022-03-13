Вбитий окупантами в Ірпені журналіст працював на Time

Американський кореспондент готував проєкт щодо глобальної кризи біженців

Сьогодні російські окупанти у місті Ірпінь під Києвом вбили журналіста іноземного видання. Про смерть журналіста повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Як відзначив правоохоронець, 51-річний кореспондент Брент Рено став жертвою підступності та жорстокості російських окупантів.

Видання Time підтвердило смерть свого співробітника, який останнім часом працював над проєктом щодо глобальної кризи біженців.

«Ми спустошені втратою Брента Рено. Будучи відзначеним нагородами режисером та журналістом, Брент знімав найскладніші історії у всьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. В останні тижні Брент був у регіоні, працюючи над проєктом Time Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця зі всіма близькими Брента. Вкрай важливо, щоб журналісти могли безпечно висвітлювати продовження вторгнення та гуманітарну кризу в Україні», – пише видання Time.

Через наявні при ньому документи, вважалося, що Рено був кореспондентом американського New York Times, однак у видані заперечили цей факт та зазначили, що чоловік працював у них востаннє у 2015 році.

Тим часом у Держдепартаменті США також відреагували на смерть журналіста.

«Ми нажахані тим, що журналісти та режисери – цивільні особи – були вбиті та поранені в Україні силами Кремля. Ми висловлюємо співчуття всім, хто постраждав від цього жахливого насильства», – заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Ще один журналіст отримав поранення.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда.