У вихідні на Південному мосту знову буде обмежено рух



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Ремонтні роботи на Південному мосту

Дорожники проведуть поточний ремонт деформаційних швів мосту

На естакаді Південного мосту у Києві через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух буде обмежено:

з 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня (у напрямку станції метро «Видубичі»)

з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня (у напрямку просекту Бажана)

«На стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги. Тому ми проведемо швидкий поточний ремонт цих конструкцій», - повідомили у Київавтодорі.

Дорожники зазначили, що роботи проводитимуться у вихідні і більшу частину вночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено, уточнили автодорівці.

Нагадаємо, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.