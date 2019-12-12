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    У вихідні на Південному мосту знову буде обмежено рух

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    Ремонтні роботи на Південному мосту - У вихідні на Південному мосту знову буде обмежено рух
    Ремонтні роботи на Південному мосту

    Дорожники проведуть поточний ремонт деформаційних швів мосту

    На естакаді Південного мосту у Києві через ремонтні роботи буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух буде обмежено:

    • з 21:00 13 грудня до 20:00 15 грудня (у напрямку станції метро «Видубичі»)
    • з 21:00 14 грудня до 7:00 15 грудня (у напрямку просекту Бажана)

    «На стан старих деформаційних швів на естакаді Південного мосту надходять скарги. Тому ми проведемо швидкий поточний ремонт цих конструкцій», - повідомили у Київавтодорі.

    Дорожники зазначили, що роботи проводитимуться у вихідні і більшу частину вночі, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено, уточнили автодорівці.

    Нагадаємо, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

    Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг. 

    Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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