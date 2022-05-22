Путін хоче переговорів. Помічник диктатора послав новий сигнал

Кремль каже: це Київ все зупинив і заморозив

Помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, у тому числі і на найвищому рівні, готова до продовження переговорів, але м'яч на стороні України, на яку Росія напала в кінці лютого. Про це він сказав в ефірі телеканалу ОНТ, повідомляють російські ЗМІ.

«Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, у тому числі і на найвищому рівні. Це неодноразово підтверджував Володимир Володимирович Путін. Питання лише в тому, що для того, щоб відбулася зустріч на найвищому рівні, між президентами, потрібна серйозна підготовка. Тобто необхідні документи високого ступеня готовності», – сказав Мединський.

«Глави держав мають зустрічатися для того, щоб досягти фінальних домовленостей та підписати документи, а не для того, щоб сфотографуватися», – наголосив він.

«Місяць тому ми передали українській стороні проєкт договору, в якому низка принципових позицій вже була узгоджена. Ми мали намір рухатися далі. Проте з того часу жодного прагнення до продовження діалогу з боку України немає. Вони навіть офіційно не підтвердили ними ж узгоджений проєкт договору. Розійшлися. на тому, що наші візаві взяли паузу», – наголосив Мединський.

За його словами, Київ нікуди не поспішає.

«М'яч на їхньому боці повністю. Ми зі свого боку до продовження діалогу готові. Але ще раз наголошу: м'яч щодо продовження мирних переговорів знаходиться на українській стороні. Заморожування переговорів – це повністю ініціатива України», – сказав Мединський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.