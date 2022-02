Росія обмежила польоти у небі вздовж кордону України

Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Вона видала відповідне попередження NOTAM для авіації. Відповідний NOTAM отримало Федеральне управління цивільної авіації США.

Відповідно до опублікованої мапи на сторінці OSINTdefender, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

Наразі не повідомляється про обмеження чи час закінчення.

Водночас у коментарях до твіту вказали, що насправді це не так.

Цей NOTAM був виданий ще 22 лютого. Він застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.

No it hasn't. He's unable to read a NOTAM

The NOTAM being quoted was filed at 3pm on 22nd so some 30 hours old and applies olnly to specific flight levels on specific routes.



Its NOT a restricted airspace notam pic.twitter.com/QCHwww0mgY