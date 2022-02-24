  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія обмежила польоти у небі вздовж кордону України

    Росія закрила небо біля кордону з Україною - Росія обмежила польоти у небі вздовж кордону України

    Росія закрила небо біля кордону з Україною

    фото з відкритих джерел

    Відповідне попередження для авіації було передано NOTAM

    Російська Федерація закрила повітряний простір вздовж кордону України. Вона видала відповідне попередження NOTAM для авіації. Відповідний NOTAM отримало Федеральне управління цивільної авіації США.

    Відповідно до опублікованої мапи на сторінці OSINTdefender, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.

    Наразі не повідомляється про обмеження чи час закінчення.

    Водночас у коментарях до твіту вказали, що насправді це не так.

    Цей NOTAM був виданий ще 22 лютого. Він застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.


    До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

    Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

    Теги: Росія США авіація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія обмежила польоти у небі вздовж кордону України