Путін заявив, що у разі поразки піде у комбайнери

Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі

Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером. Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону. Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину. «Якщо що, після 18



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі

Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером.

Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону.

Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.

«Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером», – заявив він.

Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією.

Нагадаємо, кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.