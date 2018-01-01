Путін заявив, що у разі поразки піде у комбайнери
- Сьогодні, 05:31
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Володимир Путін
Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторіПрезидент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером.
Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону.
Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.
«Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером», – заявив він.
Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією.
Нагадаємо, кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.