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    Путін заявив, що у разі поразки піде у комбайнери

    Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі
    Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером. Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону. Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину. «Якщо що, після 18
    • Сьогодні, 05:31
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі

    Президент Росії Володимир Путін пожартував, що у разі поразки на виборах цього року, він змінить професію та піде працювати комбайнером.

    Про це він розповів під час огляду техніки на заводі комбайнів у Ростові-на-Дону.

    Путін сів у крісло оператора комбайна на навчальному тренажерному симуляторі та увімкнув машину.

    «Якщо що, після 18 березня піду працювати комбайнером», – заявив він.

    Як відомо, вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року – річницю анексії Криму Росією. 

    Нагадаємо, кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, буде відвідувати Крим лише з дозволу української влади.

    Крим Путін Ксенія Собчак
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