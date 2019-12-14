П’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець



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Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися

Українець отримав кілька ножових поранень

У польському місті Лодзь зарізали 24-річного українця, який приїхав на заробітки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, молодик винаймав квартиру із 42-річним співвітчизником.

«За словами сусідів, спершу чули галас, а потім зойк жінки - дівчини жертви. Саме вона й викликала поліцію. На кухні правоохоронці знайшли тіло з кількома ножовими пораненнями», - повідомляє видання.

Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися. Інших подробиць правоохоронці не називають – ані імен, ані з якого міста родом чоловіки.

Водночас запевняють, що вбивцю заарештували і допитують свідків.

Нагадаємо, минулого тижня у селі Доброславов Люблінського воєводства в одному з житлових будинків поліція знайшла тіла двох українців із численними колото-різаними ранами.