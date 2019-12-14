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    П’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець

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    Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися - П’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець
    Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися

    Українець отримав кілька ножових поранень

    У польському місті Лодзь зарізали 24-річного українця, який приїхав на заробітки.

    Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Як зазначається, молодик винаймав квартиру із 42-річним співвітчизником.

    «За словами сусідів, спершу чули галас, а потім зойк жінки - дівчини жертви. Саме вона й викликала поліцію. На кухні правоохоронці знайшли тіло з кількома ножовими пораненнями», - повідомляє видання.

    Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися. Інших подробиць правоохоронці не називають – ані імен, ані з якого міста родом чоловіки.

    Водночас запевняють, що вбивцю заарештували і допитують свідків.

    Нагадаємо, минулого тижня у селі Доброславов Люблінського воєводства в одному з житлових будинків поліція знайшла тіла двох українців із численними колото-різаними ранами.

    кримінал Польща вбивство смерть українці алкогольне сп'яніння поліція
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