П’яне застілля у Польщі закінчилося різаниною: помер 24-річний українець
Українець отримав кілька ножових поранень
У польському місті Лодзь зарізали 24-річного українця, який приїхав на заробітки.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, молодик винаймав квартиру із 42-річним співвітчизником.
«За словами сусідів, спершу чули галас, а потім зойк жінки - дівчини жертви. Саме вона й викликала поліцію. На кухні правоохоронці знайшли тіло з кількома ножовими пораненнями», - повідомляє видання.
Наразі польська поліція розповідає лише, що чоловіки начебто ввечері добряче випили й посварилися. Інших подробиць правоохоронці не називають – ані імен, ані з якого міста родом чоловіки.
Водночас запевняють, що вбивцю заарештували і допитують свідків.
Нагадаємо, минулого тижня у селі Доброславов Люблінського воєводства в одному з житлових будинків поліція знайшла тіла двох українців із численними колото-різаними ранами.