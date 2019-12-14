«Добивали поліцейські?» З’явилися скандальні дані про вбивство школяра



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Батьки впевнені, що Дениса жорстоко вбили

На коліях біля місця, де знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка з Прилук, довкола смерті якого розгорівся скандал, виявили чужі сліди крові.

Експертиза ДНК показала, що кривавий слід належить чоловікові. Про це розповіли батьки загадково загиблого хлопця, йдеться у сюжеті ТСН.

«Генетичні сліди крові, виявлені в змиві сліду, не збігаються з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленка. Належить невстановленій особі чоловічої генетичної статі», – зачитує результати батько загиблого Віктор.

За його словами, про це мовчали в поліції, коли оголошували результати медичної експертизи в Києві. Зокрема, тоді батькам повідомили, що їхній син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.

Батьки ж досі впевнені, що Дениса жорстоко вбили. Вони показали його фото з синцями на всьому тілі.

Нагадаємо, що рідні підлітка раніше вже знаходили сліди крові за сотні метрів від рейок. Але нещодавно вони також виявили і камінь, ймовірно, в крові, а поруч і чийсь телефон. За їхніми даними, Дениса вбивали п’ятеро – і підлітки, і дорослі. Один із них нібито пов’язаний з поліцією.

«Я знаю, що в цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд», – переконаний Віктор Чаленко.

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.