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    Кримінал

    «Добивали поліцейські?» З’явилися скандальні дані про вбивство школяра

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    «Добивали поліцейські?» З’явилися скандальні дані про вбивство школяра

    Батьки впевнені, що Дениса жорстоко вбили

    На коліях біля місця, де знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка з Прилук, довкола смерті якого розгорівся скандал, виявили чужі сліди крові.

    Експертиза ДНК показала, що кривавий слід належить чоловікові. Про це розповіли батьки загадково загиблого хлопця, йдеться у сюжеті ТСН.

    «Генетичні сліди крові, виявлені в змиві сліду, не збігаються з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленка. Належить невстановленій особі чоловічої генетичної статі», – зачитує результати батько загиблого Віктор.

    За його словами, про це мовчали в поліції, коли оголошували результати медичної експертизи в Києві. Зокрема, тоді батькам повідомили, що їхній син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.

    Батьки ж досі впевнені, що Дениса жорстоко вбили. Вони показали його фото з синцями на всьому тілі.

    Нагадаємо, що рідні підлітка раніше вже знаходили сліди крові за сотні метрів від рейок. Але нещодавно вони також виявили і камінь, ймовірно, в крові, а поруч і чийсь телефон. За їхніми даними, Дениса вбивали п’ятеро – і підлітки, і дорослі. Один із них нібито пов’язаний з поліцією.

    «Я знаю, що в цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд», – переконаний Віктор Чаленко.

    На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

    кримінал вбивство скандал поліція ДНК
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