П’ятий місяць війни. Свіжі дані Генштабу про втрати російських окупантів

За добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили близько 34,7 тис. осіб, за добу 24 червня було ліквідовано 170 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 25 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 червня орієнтовно склали:

танків ‒ 1511 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 764 (+5) одиниці,

РСЗВ – 241 (+0) одиниця,

засоби ППО – 99 (+0) одиниць,

літаків – 217 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 184 (+1) одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) одиниць,

крилаті ракети – 137 (+0) одиниць

кораблі/катери – 14 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць,

спеціальна техніка – 60 (+0) одиниць.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

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