Вихід із Сєвєродонецька: заяви у соцмережах зірвали військову операцію

Маляр заявила, що оголошення про вихід українських захисників із Сєвєродонецька не дали ЗСУ доробити заплановане

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала публічних осіб та ЗМІ не повідомляти про хід військових операцій до офіційних заяв Генерального штабу Збройних сил України. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона пояснила, що це завдає шкоду роботі ЗСУ. «Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші», – сказала Маляр.

Вона зазначила, що публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба почасти зриває військові операції. «Як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – заявила Маляр.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.