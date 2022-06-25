Генерал-кадировець вбрався у бронежилет українських Збройних сил (фото)

Алаудінов до 2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки

Російський генерал-кадировець Апти Алаудінов «засвітився» під Сєвєродонецьком у бронежилеті української армії. Про це повідомляє російська служба британської телерадіокомпанії ВВС, посилаючись на відео, опубліковане головою Чечні Рамзаном Кадировим.

На кадрах генерал-майор поліції Алаудінов стоїть серед інших окупантів і розповідає про обстановку в Сєвєродонецьку. На ньому бронежилет, забарвлення якого ідентичне офіційному камуфляжу Збройних сил України.

Апти Алаудінов в українському бронежилеті. Фото: скріншот із відео

На лівому плечі бронежилета також видно елемент відомий під назвою «коробочка» – ущільнений валик, який утримує ремінь зброї від скочування з плеча. «Коробочки» є тільки в українських та російських бронежилетів, проте російське забарвлення набагато темніше.

«Це додатковий аргумент на користь того, що генерал Алаудінов одягнений саме в український бронежилет, а не у західну форму схожого забарвлення», – зазначають журналісти.

ВВС також повідомляє, що Алаудінов до 2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки. У 2022 р. він очолив загін спецназу «Ахмат».

Нагадаємо, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.