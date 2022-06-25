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    Події в Україні

    Генерал-кадировець вбрався у бронежилет українських Збройних сил (фото)

    Генерал-кадировець вбрався у бронежилет українських Збройних сил (фото)

    Алаудінов до 2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки

    Російський генерал-кадировець Апти Алаудінов «засвітився» під Сєвєродонецьком у бронежилеті української армії. Про це повідомляє російська служба британської телерадіокомпанії ВВС, посилаючись на відео, опубліковане головою Чечні Рамзаном Кадировим.

    На кадрах генерал-майор поліції Алаудінов стоїть серед інших окупантів і розповідає про обстановку в Сєвєродонецьку. На ньому бронежилет, забарвлення якого ідентичне офіційному камуфляжу Збройних сил України.

    Апти Алаудінов в українському бронежилеті. Фото: скріншот із відео

    Апти Алаудінов в українському бронежилеті. Фото: скріншот із відео

    На лівому плечі бронежилета також видно елемент відомий під назвою «коробочка» – ущільнений валик, який утримує ремінь зброї від скочування з плеча. «Коробочки» є тільки в українських та російських бронежилетів, проте російське забарвлення набагато темніше.

    «Це додатковий аргумент на користь того, що генерал Алаудінов одягнений саме в український бронежилет, а не у західну форму схожого забарвлення», – зазначають журналісти.

    ВВС також повідомляє, що Алаудінов до 2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки. У 2022 р. він очолив загін спецназу «Ахмат».

    Нагадаємо, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генерал-кадировець вбрався у бронежилет українських Збройних сил (фото)