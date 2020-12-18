План вакцинації від Covid-19: що планує Кабмін
Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року
Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній Раді.
Він озвучив деталі національного плану. Шмигаль підкреслив, що основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення, а це майже 21 мільйон людей.
«Постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію в першу чергу... Виокремлю низку пріоритетних груп», – сказав прем'єр.
Пріоритетні групи:
- медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії Covid-19,
- військовослужбовці, які беруть участь в ООС,
- працівники соціальної сфери,
- особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів,
- працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардію, військових ЗСУ, МВС,
- вчителі та інші працівники сфери освіти,
- люди похилого віку від 60 років і старші, які є в групах ризику.
«Серед відповідних груп є поетапність розгортання вакцинації в за кількості отриманих вакцин», – додав Шмигаль.
Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.
Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.
Всього за 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.