План вакцинації від Covid-19: що планує Кабмін

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року

Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній Раді.

Він озвучив деталі національного плану. Шмигаль підкреслив, що основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення, а це майже 21 мільйон людей.

«Постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію в першу чергу... Виокремлю низку пріоритетних груп», – сказав прем'єр.

Пріоритетні групи:

медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії Covid-19,

військовослужбовці, які беруть участь в ООС,

працівники соціальної сфери,

особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів,

працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардію, військових ЗСУ, МВС,

вчителі та інші працівники сфери освіти,

люди похилого віку від 60 років і старші, які є в групах ризику.

«Серед відповідних груп є поетапність розгортання вакцинації в за кількості отриманих вакцин», – додав Шмигаль.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

Всього за 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.



