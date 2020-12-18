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    План вакцинації від Covid-19: що планує Кабмін

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    <span>Основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення (ілюстративне фото)</span> - План вакцинації від Covid-19: що планує Кабмін
    Основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення (ілюстративне фото)
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року

    Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його має затвердити Кабінет міністрів. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Верховній Раді.

    Він озвучив деталі національного плану. Шмигаль підкреслив, що основним завданням плану вакцинації є охоплення 50% населення, а це майже 21 мільйон людей.

    «Постає необхідність визначення пріоритетів груп населення, які мають отримати вакцинацію в першу чергу... Виокремлю низку пріоритетних груп», – сказав прем'єр.

    Пріоритетні групи:

    • медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії Covid-19,
    • військовослужбовці, які беруть участь в ООС,
    • працівники соціальної сфери,
    • особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів,
    • працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардію, військових ЗСУ, МВС,
    • вчителі та інші працівники сфери освіти,
    • люди похилого віку від 60 років і старші, які є в групах ризику.

    «Серед відповідних груп є поетапність розгортання вакцинації в за кількості отриманих вакцин», –  додав Шмигаль.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Україна вже отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини.

    Всього за 17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло – 260. За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

    Теги: Кабмін МВС Україна вакцинація населення коронавірус
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