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    Бойовик «ЛНР» так жваво святкував День космонавтики, що вистрелив собі у голову

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    На Донбасі окупант вистрелив собі у голову - Бойовик «ЛНР» так жваво святкував День космонавтики, що вистрелив собі у голову
    На Донбасі окупант вистрелив собі у голову

    Біля Золотого-5 застрелився бойовик

    Сьогодні, 12 квітня, поблизу селища Золоте-5 на тимчасово окупованій території Луганщини внаслідок «необережного поводження зі зброєю» застрелився російський бойовик. Про це інформує пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    «За даними української розвідки, поблизу населеного пункту Золоте-5, що розташоване на тимчасово окупованій території, святкуючи День Космонавтики, найманець російсько-окупаційних військ грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю», – йдеться в повідомленні.

    Російські окупанти приховують низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх найманців та намагаються звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців.

    У пресслужбі «Північ» наголошують, що Збройні сили, дотримуючись режиму припинення вогню, продовжують боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України наближаючи перемогу.

    Нещодавно Служба безпеки України викрила і затримала колишнього співробітника так званої спецслужби терористів «МДБ ЛНР». Він переїхав на підконтрольну українській владі територію і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.

    На початку квітня СБУ затримала бойовика «ЛНР», причетного до підриву мостів і викраденні людей.

    Слід також нагадати, що Україна оголосила в розшук головного пропагандиста «ЛНР».

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЛНР стрілянина
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