Нардепи збирають голоси для проведення позачергового засідання Ради

У «Слуга народу» кажуть, що для розгялду питання про позачергове засідангня зібрали вже 150 голосів

На засіданні у п'ятницю, 4 грудня, депутати мають розглянути законопроєкти про скасування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб ─ підприємців

Народні депутати зібрали необхідні 150 голосів для розгляду питання щодо проведення позачергового засідання парламенту у п'ятницю, 4 грудня. Про це повідомило джерело з фракції «Слуга народу».

Зазначається, що на засіданні у п’ятницю парламентарі мають розглянути законопроєкти про скасування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб ─ підприємців (ФОП).

До слова, 1 грудня Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому «компромісний» законопроєкт №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів, яким відтермінувала застосування касових апаратів на рік.

Як повідомляють учасники акції «SaveФОП», завтра, 4 грудня, в столиці відбудеться масштабна акція протесту. Мітингувальники вимагатимуть скасування закону про введення РРО.

З 1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

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