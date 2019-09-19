Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії



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Цю правку було внесено головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом

За прийняття законопроєкту №1084 «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» за основу та в цілому проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.

На засіданні було внесено поправку №8, яка виключає із закону «Про ринок електричної енергії» частина 8 зі статті 67 «Весь обсяг електричної енергії, що імпортується з країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку «на добу вперед» і «балансуючому ринку».

Таким чином, Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами.

Цю правку було внесено головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом, і за прийняття цієї правки проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226.

«Ця правка не встановлює дискримінаційні умови, а вона якраз знімає їх. Тому що у нас на сьогодні з усіх країн може йти імпорт електроенергії або на ринок «на добу вперед», або за прямими договорами. Те, що було прописано раніше в законі, я думаю, це лобісти прописали не дарма, для країн, зокрема, для Білорусі, стоять обмеження, можна імпортувати тільки на ринок «на добу вперед». Якщо ми дозволимо і знімемо це обмеження, щоб були прямі двосторонні договори, це означає, що на ринку покращиться конкуренція», - сказав на засіданні Ради Герус.

Як повідомлялось, в липні-серпні 2019 року, за два місяці функціонування нового ринку електроенергії, Україна імпортувала 586 млн кВт-год електроенергії.

В Україні з 1 липня запущено новий ринок електричної енергії.

Джерело: Українські новини