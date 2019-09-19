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    Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії

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    Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії

    Цю правку було внесено головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом

    За прийняття законопроєкту №1084 «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» за основу та в цілому проголосували 265 депутатів при мінімально необхідних 226.

    На засіданні було внесено поправку №8, яка виключає із закону «Про ринок електричної енергії» частина 8 зі статті 67 «Весь обсяг електричної енергії, що імпортується з країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку «на добу вперед» і «балансуючому ринку».

    Таким чином, Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами.

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    Цю правку було внесено головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом, і за прийняття цієї правки проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226.

    «Ця правка не встановлює дискримінаційні умови, а вона якраз знімає їх. Тому що у нас на сьогодні з усіх країн може йти імпорт електроенергії або на ринок «на добу вперед», або за прямими договорами. Те, що було прописано раніше в законі, я думаю, це лобісти прописали не дарма, для країн, зокрема, для Білорусі, стоять обмеження, можна імпортувати тільки на ринок «на добу вперед». Якщо ми дозволимо і знімемо це обмеження, щоб були прямі двосторонні договори, це означає, що на ринку покращиться конкуренція», - сказав на засіданні Ради Герус.

    Як повідомлялось, в липні-серпні 2019 року, за два місяці функціонування нового ринку електроенергії, Україна імпортувала 586 млн кВт-год електроенергії.

    В Україні з 1 липня запущено новий ринок електричної енергії.

    Джерело: Українські новини

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    Білорусь імпорт ринок електроенергія Україна Андрій Герус
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