Заяви про наявність монополії на ринку електроенергії безпідставні, - експерт



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Близько 70% електроенергії виробляється державними енергокомпаніями, понад 50% з них – компанією «Енергоатом»

Заяви Коломойського про монополію на ринку електроенергії не підкріплені жодними доказами. Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп в інтерв’ю журналісту, коментуючи заяву олігарха про необхідність демонополізації енергоринку.

Експерт зазначив, що близько 70% електроенергії виробляється державними енергокомпаніями, понад 50% з них – компанією «Енергоатом». І, на його думку, здійснювати поділ «Енергоатому» неефективно.

«Не варто вести мову про поділ «Енергоатому», тому що це єдина цілісна компанія з дуже специфічним профілем, питання радіаційної безпеки, і взагалі питання ефективності при поділі цієї компанії – це не буде ефективно», - сказав Прокіп.

Що стосується компанії ДТЕК, то експерт нагадав про рішення Антимонопольного комітету, який визнав, що вона не є монополістом на ринку. І всі заяви щодо протилежного є безпідставними.

«Є країни, в яких рівень концентрації на ринках електричної енергії значно вищий, ніж в Україні. Є Франція, є Хорватія, там, де понад 70% один гравець виробляє. Але основне питання – це наскільки прозоро працюють регулюючі органи. Це в даному випадку Антимонопольний комітет і Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто, враховуючи те, що запущений ринок, головним важелем мала би бути прозорість роботи контролюючих органів і регулятора. Якщо є якісь конкретні зараз докази зловживання гравцями на ринку, треба спершу заявляти про ці докази, показувати їх, а після того, напевно, що говорити про питання поділу, посилення конкуренції», - наголосив Прокіп.

Нагадаємо, в структурі виробництва електроенергії за перше півріччя 2019 року частка АЕС склала 53,4%, ТЕС (ДТЭК, «Центренерго», «Донбасенерго») – 29%, ТЕЦ і КУ – 7,8%, ГЕС – 4,9%, ГАЕС – 0,9%, Блок-станції – 1%, ВДЕ – 3%.

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в матеріалі для інтернет-видання «Хвиля» висловив думку, що бізнесмен Ігор Коломойський під гаслом демонополізації готує переділ ринку енергетики. Він зазначив, що держпідприємство «Центренерго» вже перебуває під контролем олігарха, і наступним може бути «Енергоатом».