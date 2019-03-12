Рада Європи відреагувала на розгляд у ВР мовного закону



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Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що обговорення мовних питань під час виборчої кампанії не приводить до збалансованих рішень

Верховну Раду України закликали перенести прийняття законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на післявиборчий період.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що обговорення таких питань під час виборчої кампанії не приводить до збалансованих рішень, повідомляє прес-служба Ради Європи.

«У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на післявиборчий період», - сказала Міятович.

На її думку, під час обговорення нового закону або реформування політики щодо використання мов держави-члени Ради Європи повинні «ретельно збалансувати законну мету підтримки використання державної мови та обов'язки захищати й підтримувати використання мов меншин та збереження культурної різноманітності».

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує 12 березня планує продовжити розгляд законопроекту №5679-д «Про забезпечення функціювання української мови як державної».

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що парламентарі мають плідно попрацювати над законом про мови із тим, щоб розглянути більше 2000 правок до нього.

Джерело: Дзеркало тижня