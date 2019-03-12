Рада сьогодні продовжить розгляд мовного законопроекту



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Документом пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови

Верховна Рада планує 12 березня планує продовжити розгляд законопроекту №5679-д «Про забезпечення функціювання української мови як державної».

Про це йдеться в порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту.

Документом пропонується створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови. Друге читання проекту закону проходило 28 лютого. Наприкінці вечірнього засідання голова комітету ВР з питань культури та духовності Микола Княжицький презентував законопроект, наголосивши на його основних положеннях. Водночас, поправки до законопроекту парламентарії планують розглядати на засіданнях упродовж 12-15 березня.

Попередньо Голова ВР Андрій Парубій прогнозував, що розгляд поправок може тривати близько тижня. У першому читанні Рада ухвалила «мовний» законопроект 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював понад дві тисячі поправок до цього документа, які надійшли від народних депутатів.

Окрім того, згідно з порядком денним, друге читання в Раді має пройти законопроект №8208 «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини». Водночас планується розгляд проекту постанови №9329 «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2019 року», який так і не було розглянуто на засіданнях 18 січня і 5 лютого. Цим проектом передбачається звернутися до Кабінету міністрів з дорученням та окремо до Державної фіскальної служби та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з рекомендацією запровадити мораторій на проведення перевірок засобів масової інформації контрольними органами.

Також у другому читанні депутати розглянуть проект закону №5395-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Ним пропонується внести зміни до законів України «Про Державне бюро розслідувань» та «Про оперативно-розшукову діяльність», якими встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.

Водночас на розгляд парламенту у вівторок винесено блок питань аграрної політики та щодо перейменування населених пунктів Івано-Франківської, Київської, Волинської, Вінницької, Полтавської, Львівської та Харківської областей.

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