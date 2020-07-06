Зеленський склав список кандидатів на пост глави Нацбанку



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Зеленський має внести до Ради кандидатуру на посаду глави НБУ

Призначити нового очільника НБУ Рада повинна щонайпізніше 17 липня

Президент Володимир Зеленський ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку України.

Призначити нового очільника НБУ Рада повинна щонайпізніше 17 липня, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24»).

«Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів... Дедлайн (щодо висунення кандидатури на посаду голови НБУ і розгляд її на пленарному засіданні ВР, — ред.) є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення», — зазначив Гетманцев.

При цьому він зауважив, що у президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

«Я був приступній на тих консультаціях, які президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів», — уточнив депутат.

Щодо прізвища потенційно фаворита Гетманцев зауважив, що не може називати імен, аби не зашкодити процесу. Водночас наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: «Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк».

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.