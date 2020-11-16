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    Covid-19 у Раді: майже 100 нардепів вже перехворіли

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    Коронавірус минулого тижня виявили у&nbsp;спікера Ради&nbsp;Дмитра Разумкова&nbsp;і його заступника&nbsp;Руслана Стефанчука - Covid-19 у Раді: майже 100 нардепів вже перехворіли
    Коронавірус минулого тижня виявили у спікера Ради Дмитра Разумкова і його заступника Руслана Стефанчука

    Наразі на коронавірус хворіють 27 депутатів парламенту

    На сьогоднішній день на лікарняному через зараження коронавірусом перебувають 27 народних депутатів та 24 працівники Апарату Верховної Ради.

    Про це на засіданні погоджувальної ради повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.

    «У нас, в стінах парламенту, дуже непроста ситуація щодо Covid-19. У нас зараз 27 хворих народних депутатів, всього перехворіли більше 90 депутатів», - заявила вона.

    Нагадаємо, що коронавірус минулого тижня виявили у спікера Ради Дмитра Разумкова і його заступника Руслана Стефанчука.

    Напередодні стало відомо, що нардеп Рабінович захворів на коронавірус.

    Разом з тим Рада рекомендуватиме скасувати карантин вихідного дня. Парламентарі запропонують уряду розблокувати роботу бізнесу. 

    16 листопада у Раді зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня, як очікується, народні депутати розглянуть її у вівторок, 17 листопада. 

    Зазначимо, що Рада на цьому пленарному тижні працюватиме лише один день

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    Теги: Верховна Рада депутат хвороби карантин парламент Олена Кондратюк коронавірус
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