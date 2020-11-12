Нацбанк не друкуватиме гроші задля покриття дефіциту бюджету – Шевченко

Голова НБУ: немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету

Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено законом про Національний банк

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відповів на побоювання аналітиків, що НБУ почне друкувати гроші, щоб закрити діру в бюджеті на наступний рік. Зазначимо, що дефіцит головного кошторису країни закладений на рівні 270 мільярдів гривень.

«Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур», – сказав Шевченко в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні. Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку», – додав очільник НБУ.

Також Шевченко розповів, з яким меседжем від МВФ він повертаєтесь назад до України.

«Усі наші зустрічі, всі наші перемовини носять абсолютно конструктивний характер. Я б все-таки у відповіді на ваше питання залишався більш консервативним. Я не хочу і не можу зараз коментувати результати, тому що не все лежить в площині роботи Національного банку, за який я відповідаю. Я б сказав так: наразі в мене є консервативний оптимізм», – резюмував глава Нацбанку.

Нагадаємо, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

Як відомо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

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