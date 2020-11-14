Зеленський анонсував кадрові перестановки та вирішення проблеми з Конституційним судом

Раніше повідомлялося, що кадрові перестановки можуть стосуватися кількох міністрів у чинному уряді

Верховна Рада до кінця року має розглянути низку важливих питань, зокрема про Конституційний Суд, ухвалити бюджет у другому читанні і, можливо, здійснити кадрові перестановки.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до українців з лікарні Феофанія.

«Цього року в парламента ще багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним Судом, і ухвалення бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що чимало депутатів отримали позитивні тести на коронавірус, але це не має завадити їм розглянути ці питання.

«Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (нардепам) це зробити», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що кадрові перестановки можуть стосуватися кількох міністрів у чинному уряді.

На відео також з'явився перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, який також лікується від Covid-19. Він запевнив, що роботу парламенту буде продовжено, а попри відсутність частини нардепів зможе виконати покладену на нього функцію.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.