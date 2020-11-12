Конституційна криза: Зеленський заявив, що у «11 друзів Тупицького» нічого не вийде

«Судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта», – заявив президент України

Глава держави розповів, що влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до судової системи і перезапустити КСУ

Президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні з лікарні Феофанія розповів, що думає про суддів Конституційного суду України (КСУ) і їх скандальне рішення про скасування частини положень антикорупційного законодавства.

«Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, багатоходівки, афери, авантюри. Ні, це не «11 друзів Оушена», це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України, – «11 друзів Тупицького». Актори не гірші за голлівудських зірок. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта», – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що судді своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи і залишити Україну без фінансової підтримки, але, «сорі за спойлер, в них нічого не вийде».

Він розповів, що влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до судової системи і перезапустити КСУ, і пообіцяв, що результати роботи Комісії з питань правової реформи з'являться вже за тиждень.

«Весь процес буде максимально прозорим... Ми дійсно потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни. Сьогодні, відповідно до деяких досліджень, рівень довіри українців до суду лише трохи кращий, ніж до каналу Russia Today. Це потрібно змінювати – тим паче коли ми говоримо про суддів Конституційного суду, які щомісяця отримують зарплату $14 тис. кожен. Це більше, ніж зарплата за рік у більшості громадян України і, до речі, ніж у президента України теж», – заявив Зеленський.

Зазначимо, представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що конституційна криза вирішиться протягом найближчих двох тижнів.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував законопроект, який передбачає повне оновлення КС. Антикорупційний комітет відмовився розглядати пропозицію президента, назвавши її антиконституційною. Комітет підтримав законопроект спікера Ради Дмитра Разумкова, який пропонує врегулювати кризу без розпуску суду.

3 листопада ВАКС був змушений закрити справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, якого звинувачували в недостовірному декларуванні.

5 листопада ВАКС закрив справу проти мера Одеси Геннадія Труханова щодо брехні у е-декларації.

12 листопада ВАКС закрив справи проти колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Павла Букіна та голови Дружківського міського суду Геннадія Молібога.

Всі ці справи були закриті через рішення Конституційного суду скасувати е-декларування.