Українцям дозволили змінювати по батькові з 14 років

Відповідний законопроект №2450 Верховна рада прийняла в другому читанні

В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років. Про це йдеться на засіданні Ради.

Раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

змінити по батькові можна буде особам від 16 років;

змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;

якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

За проект проголосували 259 нардепів.

Нагадаємо, на початку червня відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.

Як повідомлялося, законопроєкт №2450, згідно з яким пропонувалося українцям дозволити змінювати по батькові, зареєстрували у парламенті у середині листопада минулого року.

Наразі довзволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє фотографуватися на паспорт у головному уборі.