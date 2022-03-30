Біженцями стала майже десята частина населення України

Війна змусила кожну четверту людину покинути свої будинки

Від початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад 4 млн осіб. Як заявили в Організації Об'єднаних Націй, це означає, що майже 10% довоєнного населення України покинули країну приблизно за п'ять тижнів. Про це повідомляє The Washington Post.

«Результат, приголомшливий за своїми масштабами та швидкістю, перетворився на найбільш швидкозростаючу кризу біженців в Європі з часів Другої світової війни. Конфлікт змусив кожну четверту людину покинути свої будинки в пошуках притулку всередині країни або за її межами», - пише видання.

Як повідомлялося, понад 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення країни, покинули свої будинки з початку війни.

Із загальної кількості біженців 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами.

На засіданні Радбезу ООН заявила представник ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя повідомила, що потік гуманітарної допомоги в Україну збільшується з кожним днем, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють з більш ніж 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

«Україна – це гуманітарний парадокс: поруч з насильством ми бачимо доброту, глибоку солідарність і ніжну турботу», – сказала Мсуя, описуючи гуманітарну ситуацію на місцях.

Наразі багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

29 березня на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що план Кремля - створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

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