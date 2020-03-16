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    Рада планує провести позачергове засідання у вівторок

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    Парламент готує позачергове засідання на 17 березня&nbsp; - Рада планує провести позачергове засідання у вівторок
    Парламент готує позачергове засідання на 17 березня 
    Фото: РБК-Україна

    Віце-спікер Ради запропонувала провести позачергове засідання з 8 до 10 ранку у вівторок

    Верховна Рада може провести позачергове засідання у вівторок, 17 березня. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

    Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

    «Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання з 8 до 10-ї. Винести два законопроекти. Перший проект, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої (Верховної Ради, - ред) роботи», - заявив Разумков.

    Раніше повідомлялося, що парламентським журналістам дозволили працювати лише у пресцентрі.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    16 березня у Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.

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