Рада планує провести позачергове засідання у вівторок



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Парламент готує позачергове засідання на 17 березня Фото: РБК-Україна

Віце-спікер Ради запропонувала провести позачергове засідання з 8 до 10 ранку у вівторок

Верховна Рада може провести позачергове засідання у вівторок, 17 березня. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

«Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання з 8 до 10-ї. Винести два законопроекти. Перший проект, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої (Верховної Ради, - ред) роботи», - заявив Разумков.

Раніше повідомлялося, що парламентським журналістам дозволили працювати лише у пресцентрі.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

16 березня у Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.