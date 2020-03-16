Вибори на Харківщині: ЦВК опрацювала 55% бюлетенів і назвала лідера перегонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Харківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у виборчому окрузі № 179

Юлія Світлична наразі є лідером виборчих перегонів на Харківщині

Стали відомі результати після підрахунку більше половини голосів на виборах у 179 окрузі, що на Харківщині. ЦВК опрацювала 55% електронних протоколів. У трійці лідерів - самовисуванка, колишня очільниця Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична - 73,78%, представниця «Європейської солідарності» Вікторія Пташник - 9,66% і Яна Світлична - 2,81%.

Голосування розпочалося в неділю, 15 березня о 8:00 і тривало до 20:00.

Зазначимо, що явка на ці вибори була вкрай низькою. Станом на 20:00 15 березня явка виборців на проміжних виборах народного депутата України в 179 окрузі на Харківщині становила 27,47% (під час позачергових парламентських виборів у липні 2019-го на цьому ж окрузі проголосувало 51,01% виборців).

За відомостями ЦВК, під час голосування дільничні виборчі комісії вживали комплекс рекомендованих заходів задля запобігання значному скупченню людей з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, на дільницях були створені своєрідні безпечні лінії черги з дистанцією один метр, проводилися періодична дезінфекція поверхонь столів, кулькових ручок для виборців та регулярне провітрювання приміщень.

У відділі комунікації поліції Харківської області заявили, що під час голосування надійшло 12 повідомлень про можливі порушення виборчого процесу. 11 звернень стосувались виявлення агітаційних листівок на території Лозівського, Красноградського та Кегичівського районів. Також до поліції зателефонувала жінка і висловила незадоволення тим, що виборчі дільниці працюють під час карантину.

Наразі всі повідомлення належним чином зареєстровані в журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Проводиться перевірка.

Загалом, участь у виборчій кампанії на Харківщині взяло 37 претендентів. Серед них колишня голова Харківської ОДА Юлія Світлична, екснардеп Вікторія Пташник, екскерівник Головного територіального управління юстиції у Харківській області Тетяна Єгорова-Луценко та інші.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені до 30 березня 2020 року включно.

Як повідомляв «Главком», 3 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію двох кандидатів у нардепи у 179 окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради. Зокрема, висуванки від партії «Слуга народу» Вікторії Алєксєйчук і самовисуванця Олександра Діденка. Обоє написали заяви про відмову від балотування.

Раніше 27 лютого ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Михайла Соколова. Рішення ухвалене на підставі його заяви про відмову від балотування.