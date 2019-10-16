Рада призначила свого постійного представника у Конституційному суді



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Представник Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря Фото: facebook.com

Парламентарці від «Слуги народу» Ользі Совгирі 39 років, вона є кандидатом юридичних наук

Верховна Рада призначила депутатку від фракції «Слуга народу» Ольгу Совгирю своїм постійним представником в Конституційному суді.

Нардепи схвалили за основу і в цілому проєкт постанови №2266 «Про призначення Совгирі О.В. на посаду постійного представника Верховної ради України в Конституційному суді України». За документ проголосували 244 депутати ВР.

«Призначити Совгирю Ольгу Володимирівну на посаду постійного представника Верховної ради України в Конституційному суді України», - йдеться у тексті документа.

Ользі Совгирі 39 років, вона є кандидатом юридичних наук. У 2003 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 році обійняла посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На виборах 21 липня 2019 року Совгиря пройшла до Ради №122 за списком партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

14 травня поточного року судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18.

Шевчук назвав своє звільнення «політичним замовленням».

Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня поточного року, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.