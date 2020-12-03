Рада прийняла закон про внутрішній водний транспорт

Закон про внутрішній водний транспорт набере чинності з 1 січня 2022 року

Законом встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт

Верховна Рада схвалила закон «Про внутрішній водний транспорт» у другому читанні. Відповідний законопроєкт №1182-1-д підтримали 276 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є правове врегулювання правовідносин в галузі внутрішнього водного транспорту та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.

Зазначається, що схвалення документу забезпечить уніфікацію термінології у галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства.

«Цілі проєкту об’єднують сприяння розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, покращення стану річкового господарства, сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо», – наголосили автори проекту закону.

Передбачається, зокрема, безкоштовна реєстрація суднових журналів замість їх видачі.

«Процедуру ведення реєстру об'єктів інфраструктури для більшої її прозорості виклали відповідно до закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Ми залишили ліцензування тільки для пасажирських перевезень і небезпечних вантажів, а також ввели спеціальний дозвіл при реалізації ґрунту, вилученого в результаті днопоглиблювальних робіт», – розповів голова підкомітету з питань річкового транспорту комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури Артем Ковальов.

Окрім того, нардепи:

передбачили можливість скидання стічних вод із суден виключно після обробки та знезараження у відповідних суднових установках;

виключили можливість фінансування інфраструктури внутрішнього водного транспорту за рахунок коштів портових зборів;

дозволили річковим портам надавати послуги суднам з максимальною осадкою понад 4,5 метра (за умови, якщо вони сплатили передбачені збори в найближчому морському порту;

передбачили перехідний період для деяких норм закону.

Закон набере чинності з 1 січня 2022 року. Однак ряд його статей наберуть чинності через три роки з дня опублікування документу.