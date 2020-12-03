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    Рада прийняла закон про внутрішній водний транспорт

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    Закон про внутрішній водний транспорт набере чинності з 1 січня 2022 року - Рада прийняла закон про внутрішній водний транспорт
    Закон про внутрішній водний транспорт набере чинності з 1 січня 2022 року

    Законом встановлюється і відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт

    Верховна Рада схвалила закон «Про внутрішній водний транспорт» у другому читанні. Відповідний законопроєкт №1182-1-д підтримали 276 нардепів.

    Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є правове врегулювання правовідносин в галузі внутрішнього водного транспорту та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.

    Зазначається, що схвалення документу забезпечить уніфікацію термінології у галузі водного транспорту та виключення колізій у відповідній сфері законодавства.

    «Цілі проєкту об’єднують сприяння розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, покращення стану річкового господарства, сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо», – наголосили автори проекту закону.

    Передбачається, зокрема, безкоштовна реєстрація суднових журналів замість їх видачі.

    «Процедуру ведення реєстру об'єктів інфраструктури для більшої її прозорості виклали відповідно до закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Ми залишили ліцензування тільки для пасажирських перевезень і небезпечних вантажів, а також ввели спеціальний дозвіл при реалізації ґрунту, вилученого в результаті днопоглиблювальних робіт», – розповів голова підкомітету з питань річкового транспорту комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури Артем Ковальов.

    Окрім того, нардепи:

    • передбачили можливість скидання стічних вод із суден виключно після обробки та знезараження у відповідних суднових установках;
    • виключили можливість фінансування інфраструктури внутрішнього водного транспорту за рахунок коштів портових зборів;
    • дозволили річковим портам надавати послуги суднам з максимальною осадкою понад 4,5 метра (за умови, якщо вони сплатили передбачені збори в найближчому морському порту;
    • передбачили перехідний період для деяких норм закону.

    Закон набере чинності з 1 січня 2022 року. Однак ряд його статей наберуть чинності через три роки з дня опублікування документу.

     

    Теги: Верховна Рада закон корабель річка транспорт
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