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    Разумков про перезавантаження Конституційного Суду: Зараз це неможливо

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    Голова Верховної ради Дмитро Разумков - Разумков про перезавантаження Конституційного Суду: Зараз це неможливо
    Голова Верховної ради Дмитро Разумков

    Спікер парламенту пояснив, що було рішення суду і Шевчук був поновлений на посаді голови КС, тому проведення будь-яких дій з обранням нового Конституційного Суду неможливі

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не вбачає на сьогодні шляхів для перезавантаження Конституційного Суду. Про це спікер сказав на брифінгу, коментуючи ситуацію з поновленням на посаді судді і голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука, повідомляє Укрінформ.

    «Думаю, що зараз це неможливо, оскільки було рішення суду і він (Шевчук, - ред.) був поновлений на роботі, а проведення будь-яких дій з обранням нового Конституційного Суду неможливі. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться події», - зазначив Разумков.

    Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

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    14 травня поточного року судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18.

    Шевчук назвав своє звільнення «політичним замовленням».

    Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

    17 вересня поточного року, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.

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