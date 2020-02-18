Законопроєкт про ринок землі: Рада розглянула 483 із 4018 правок



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За результатами голосування 18 лютого усі правки були відхилені

На момент закриття вечірнього засідання 18 лютого депутати розглянули 483 правки із 4018

Верховна Рада у вівторок, 18 лютого, продовжила розгляд у другому читанні закнопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законів про обіг земель сільгосппризначення», у вівторок нардепи розглянули понад 260 правок.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

На момент закриття вечірнього засідання 18 лютого депутати розглянули 483 із 4018 правок.

За результатами голосування 18 лютого усі правки були відхилені. Розгляд правок продовжать на наступному пленарному засіданні 19 лютого.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.