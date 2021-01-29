Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про розсекречення зарплат у держкомпаніях

Оприлюднювати будуть зарплати керівників компаній, де понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі

Наявність об’єктивної інформації про розмір винагороди керівництву держкомпаній має сприяти контролю за витрачанням публічних коштів, – законопроєкт

Верховна Рада 29 січня прийняла у першому читанні законопроєкт №3952 щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в держкомпаніях. За документ у першому читанні проголосували 282 нардепа.

«Наявність об’єктивної інформації про розмір винагороди за роботу керівництва державних компаній має сприяти дієвому контролю за ефективним витрачанням публічних коштів. Однак, така інформація досі залишається закритою для суспільства. Тому в законопроєкті передбачені відповідні зміни, спрямовані на забезпечення відкритості та доступу до інформації про принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівників та інших посадових осіб, що буде сприяти прозорості їх діяльності, запобіганню корупційним правопорушенням та надасть громадськості законні підстави для отримання достовірної та повної інформації про витрачання коштів у державних компаніях», ‒ пише у пояснювальній записці автор законопроєкту Руслан Стефанчук.

Зокрема, йдеться про компанії, у статутному капіталі яких понад 50% акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.

До таких держкомпаній, зокрема, належать Приватбанк, Ощадбанк, «Укргазбанк», «Укрексімбанк», НАК «Нафтогаз України».

«Законопроєктом також пропонуються зробити публічною інформацію про отримання прибутку особи, які постійно або тимчасово займає посаду члена виконавчого органу або входить до складу наглядової ради компанії чи підприємства, в статутному капіталі якого більше 50% акцій прямо або опосередковано належать державі і/або територіальній громаді», ‒ йдеться у повідомленні.

Вказані юрособи пропонують віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Передбачається, що закон зобов'яже держкомпанії щомісяця оприлюднювати відповідну інформацію на своїх сайтах.

Як повідомлялося, в Україні реальна заробітна плата в грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%. Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в Києві (21 812 грн), найнижчий ­‒ у Чернігівській області (10 921 грн).

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

Також названо галузі, в яких платять більше.

Читайте також: