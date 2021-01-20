Уряд збільшив зарплати бюджетникам: скільки й кому платитимуть

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам у 2021 році на 30%

Заробітні плати працівників бюджетної сфери збільшили у зв'язку зі збільшенням мінімалки

Кабмін підвищив зарплати працівникам бюджетної сфери у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні. Постанову прийняв Кабмін на засіданні в середу, 20 січня.

Із 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 2 670 гривень, а з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

На цей момент посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Таким чином, за 2021 рік оклад зросте на 30%.

У пояснювальній записці до проекту сказано, що з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) становить 44,5%.

«З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду та розміру мінімальної заробітної плати в 2021 році (з 01.01.2021 - 6 000 грн, з 01.12.2021 - 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, виходячи з якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, вимагає пропорційного перегляду», - зазначено в документі.

Напередодні уряд підвищив посадові оклади держслужбовцям.

Також глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

Раніше соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).