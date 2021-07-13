Рада розгляне ветований Зеленським закон про реформу Вищої кваліфкомісії суддів

Зеленський ветував законопроєкт про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії

Сьогодні відбудеться пленарне засідання п'ятої сесії Верховної Ради України. На сайті парламенту оприлюднено порядок денний цього засідання.

Отже, депутати розглянуть сьогодні закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Минулого тижня президент Володимир Зеленський його ветував і повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

У першому читанні нардепи розглянуть:

Проєкт закону про примусове виконання рішень (реєстр. № 5660),

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (реєстр. № 5593),

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо платіжних послуг) (реєстр. № 4365),

Проєкт закону про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (нова редакція) (реєстр. № 5002),

Проєкт закону про внесення змін до закону України «Про захист суспільної моралі» щодо уточнення деяких положень відносно захисту малолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру (реєстр. № 5330).

У другому читанні розглянуть такі законопроєкти:

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 5068),

Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (реєстр. № 5069),

Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (реєстр. № 3508-д),

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж (реєстр. № 5009),

Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3959-1),

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1),

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3476),

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3477),

Про внесення змін до статті 21 закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (реєстр. № 5122),

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. № 2553),

Про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (реєстр. № 4361)

Про правила відбування адміністративного арешту (реєстр. № 3047а)

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям закону України «Про правила відбування адміністративного арешту» (реєстр. № 3048а).



