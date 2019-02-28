Рада сьогодні розгляне «мовний» законопроект



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Проект закону нардепи розглядатимуть у другому читанні

Верховна Рада у четвер планує почати розгляд поправок до законопроекту 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляється у порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту.

«Мовний» законопроект передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови. Розгляд цього документа є 15 питанням порядку денного і, орієнтовно, депутати візьмуться за нього на початку вечірнього пленарного засідання. У першому читанні Рада ухвалила його у жовтні 2018 року. Голова ВР Андрій Парубій прогнозує, що розгляд поправок до законопроекту триватиме близько тижня.

На початку ж засідання депутати збираються продовжити друге читання проекту закону №3665 «Про медіацію». Напередодні зі 396 поправок було розглянуто 118. Після цього має бути затверджений попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів (проект постанови №10020). Рада створила цю ТСК 6 листопада минулого року та визначила терміном її діяльності три місяці. Голова ТСК Борислав Береза згодом заявляв, що під час звіту пропонуватиме парламенту продовжити її роботу ще щонайменше на три місяці.

У парламенті також заплановано розгляд урядового законопроекту №7473 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони)». Як наголошував Голова ВР Андрій Парубій, цей документ важливий для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Далі Рада має намір перейти до питань ратифікації та екологічної політики.

Наступним заплановано розгляд блоку питань культури, в якому й передбачено друге читання проекту закону про мову. Окрім того, згідно з порядком денним, друге читання у парламенті має пройти законопроект №5395-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Ним пропонується внести зміни до законів України «Про Державне бюро розслідувань» та «Про оперативно-розшукову діяльність», якими встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників управлінь центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР, а також врегульовуються питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників.

Джерело: Укрінформ