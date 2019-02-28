Набув чинності закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах



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Росіяни не зможуть спостерігати за виборами в Україні

Документ був опублікований 27 лютого у виданні «Голос України»

Закон «Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні», який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 року в Україні в четвер, 28 лютого, набув чинності.

Відповідно до закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Зокрема, документом передбачено закони «Про вибори президента», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» доповнити відповідними нормами. Передбачається, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Також законом визначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, в середу, 27 лютого 2019 року, закон був оприлюднений у виданні «Голос України».

Президент України Петро Порошенко 26 лютого підписав законопроект№9524, який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні.

Так, 7 лютого Верховна Рада схвалила закон про заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах президента, Верховної ради та місцевих виборах в Україні.