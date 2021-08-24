Рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроєкт про Великий герб

Провідні українські історики розкритикували «великий герб» від Зеленського

Сьогодні, 24 серпня, Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб. Документ схвалили у першому читанні.

Головним елементом Великого Герба буде тризуб (знак Княжої держави Володимира Великого) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті. У нинішньому варіанті над щитом зображено корону Ярослава Мудрого.

Щит з тризубом тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорозького). Під щитом – стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Законопроектом пропонується визначити порядок використання та правовий захист великого Державного Герба України, зокрема передбачено, що:

1. Великий Державний Герб України обов’язково відтворюється на:

офіційних символах президента України;

Великій Державній Печатці України;

печатках Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі Резиденції Президента України у столиці України – місті Києві;

фасадах будівель Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду;

залі засідань Верховної Ради України;

грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Згідно із проєктом, шанування великого Державного Герба України є обов’язком громадян України.

За публічну наругу над великим Державним Гербом України, а також порушення установлених вимог щодо використання великого Державного Герба України законопроектом передбачається відповідальність, встановлена законом.

Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.