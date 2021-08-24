Урочисте засідання парламенту. Нардеп першого скликання привселюдно присоромив Зеленського

«І без Гриця вода освятиться», – так Крижанівський прокоментував скандальне рішення Офісу президента

Жодного з тих, хто голосував за Незалежність у 1991 році не запросили на урочисте прийняття до Дня Незалежності. Про це дипломат, перший український посол, народний депутат України першого скликання Володимир Крижанівський повідомив у Верховній Раді.

«Шановний пане президент, ви, мабуть, будете засмучені і ваші гості також: жодного з тих, хто проголосував 24 серпня (за відновлення Незалежності України, – ред.) не буде на прийнятті на честь річниці. Але я думаю, що це хлопці та дівчата з вашого Офісу вирішили послуговуватися приказкою моєї мами: «І без Гриця вода освятиться». Я думаю, що це востаннє вони щось роблять, не порадившись із вами», – сказав Крижанівський.

Із цими словами український дипломат повернувся до Володимира Зеленського, який також залучений до участі в парламентському засіданні. Очільник держави нічого не промовив у відповідь. Водночас слова Крижанівського зустріли оплесками.

«Коли ми чуємо заклик «Слава Україні!», ми завжди відгукуємося «Героям Слава!». Але це слава й тим, хто спонукав нас проголосувати 24 серпня..», – сказав він.

Верховна Рада 24 серпня зібралася на урочисте засідання, яке присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники та іноземні гості.

Прапор незалежності України до сесійної внесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурсу «Незалежність моєї країни». Також сьогодні парламент збереться на позачергову сесію для розгляду президентського законопроєкту про Великий Державний герб.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники та іноземні гості.

Прапор незалежності України до сесійної внесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурсу «Незалежність моєї країни». Також сьогодні парламент збереться на позачергову сесію для розгляду президентського законопроєкту про Великий Державний герб.

Нагадаємо, Офіс президента вирішив скоротити число запрошених депутатів першого скликання з 10 до 5. А 23 серпня з Офісу президента повідомили, що число запрошених депутатів, які голосували за Акт проголошення Незалежності, вирішено скоротити з 5 до нуля.

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